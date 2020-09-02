РЖД решили конкурировать за пассажиров с помощью геоаналитики

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" планируют корректировать расписание пассажирских поездов на основе данных о передвижении населения.

Совместно с телекоммуникационной компанией Tele2 и специалистами АО "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта ("дочка" РЖД) монополия реализовала первый этап аналитического проекта по изучению пассажиропотоков между 81 парой российских городов, сообщил перевозчик.

"Целью проекта стала оценка эффективности расписания поездов, а также разработка предложений по его изменению. (Информация - ИФ) ляжет в основу дальнейшего анализа и детального прогноза перевозок на основании моделей математической оптимизации", - говорится в пресс-релизе.

"Аналитика выполнена на основе обезличенной информации о перемещениях абонентов оператора мобильной связи между городами. Эти данные на основе моделей машинного обучения были экстраполированы на все население", - добавляют "Российские железные дороги".

Для изучения был выбран период 2018-2019 гг. и I квартала 2020 г. с выделением способов перемещения разными видами транспорта и оценкой по основным автотрассам. В исследовании учитывались поездки жителей городов центральных, южных и северо-западных регионов РФ, Поволжья и Черноземья, Урала и Сибири (в том числе по маршрутам Ростов-на-Дону - Краснодар, Санкт-Петербург - Великий Новгород, Ярославль-Вологда, Екатеринбург-Челябинск, Новосибирск-Кемерово, а также из Москвы в Воронеж, Тамбов, Ярославль, Сочи, Казань, Волгоград, Новосибирск, Краснодар).

На втором этапе проекта список городов России для анализа трафика будет расширен. Программа реализуется "в рамках отраслевых инициатив, направленных на цифровую трансформацию компании и повышение эффективности". "Оценка транспортного рынка позволит выявить "точки роста", позволяющие повысить долю железнодорожного транспорта на рынке пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Tele2 в своем пресс-релизе уточняет, что помимо ж/д- и автомобильного трафика анализировался и авиационный. "Оценка показала, что жители предпочитают путешествовать по автотрассам - в среднем на них приходится более 80% всех поездок, но их доля год от года снижается. Это обусловлено в том числе тем, что на многих направлениях появились скоростные дневные поезда. Запуская их на новых маршрутах, РЖД предлагает альтернативу автомобилям и автобусам", - отмечает оператор.

"В 2018 и 2019 гг. наиболее массовыми направлениями оказались пригородные поездки в московской зоне (например, Москва-Коломна), а также маршруты Самара-Тольятти, Краснодар - Ростов-на-Дону, Москва - Воронеж и другие", - уточняет компания.

"Кейс, который мы реализовали для РЖД в начале этого года, является первым масштабным коммерческим проектом в транспортной отрасли в России. Мы хотим продолжить сотрудничество", - заявил директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков (его слова приводятся в сообщении), отметив, что компания считает направление геоаналитики одним из самых перспективных в анализе больших данных.

Пассажирские перевозки (включая пригородные) обеспечивают более 10% доходов группы РЖД. В межрегиональном сообщении работает 100%-ная "дочка" монополии - АО "Федеральная пассажирская компания", конкурирующая с крупнейшими авиакомпаниями РФ (в их числе - "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр" "Уральские авиалинии").

Tele2 – четвертый по величине абонентской базы и выручке оператор мобильной связи в РФ. Компания оказывает услуги в 68 регионах РФ. В 2019 г. число пользователей составило 44,6 млн. Единственным собственником является ПАО "Ростелеком".