Туроператоры предупредили о сложностях с турами в Грецию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - После сообщений о решении Греции начать принимать туристов из России, российские турагентства получили шквал звонков от желающих, однако предложить им пока нечего, объяснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Туристы услышали только одну фразу - Греция открыта. Турагентства приняли шквал звонков, но предложить им по-прежнему нечего, поскольку есть множество "но", - сказала она.

Тюрина напомнила, что решение о приеме по 500 россиян в неделю пока действует с 7 по 21 сентября.

Во-первых, авиакомпаниям невыгодно открывать рейсы всего на две недели, сказала она. Также не имеет смысла на короткий срок открывать отели, выводить персонал ради незначительного количества российских туристов, тем более в конце сезона.

Российская сторона не делала заявлений об открытии авиасообщения с Грецией, продолжила эксперт.

"Соответственно, нет и регламента, в котором прописано, какие категории граждан и на каких условиях могут летать в Грецию, каким авиакомпаниям и из каких городов разрешат вылеты, возможно ли поставить чартеры", - объяснила Тюрина.

Кроме того, непонятно, как технически будет происходить отбор 500 человек, которые смогут въехать в Грецию в течение недели.

"При заполнении за день до прибытия специальной формы (PLF), где надо указывать аэропорт вылета, адрес отеля и другую информацию по туру, можно неожиданно оказаться тем самым 501-м туристом. Тогда ПЦР-тест пропадет, а билеты и отель придется перебронировать", - заметила Тюрина.

По ее словам, у греков с Израилем была похожая ситуация. Израильские операторы подняли самолеты, но не смогли их загрузить, поэтому чартеры сняли. И теперь в Грецию едут из Израиля немногочисленные самостоятельные туристы.

"Открытие Греции будет иметь смысл, если сроки въезда для россиян продлят хотя бы до середины октября и без лимита по количеству туристов. Время есть, на греческих островах можно купаться до конца октября", - сказала секретарь РСТ.

По ее мнению, крупных туроператоров не устроят даже расширенные до 1200 человек в неделю квоты на туристов, поскольку им интересно поставить самолеты. "По всей видимости, вначале полетят только регулярные рейсы, и то в сокращенном объеме. Надеемся, что вскоре направление откроют без каких-либо ограничений", - заключила Тюрина.