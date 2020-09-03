В саратовском ПНИ коронавирус выявили у 59 человек

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Колоярском отделении Черкасского психоневрологического интерната (ПНИ) в Вольском районе Саратовской области число заразившихся коронавирусом достигло 59, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболели 54 пациента и пять сотрудников. В больницу положили четверых заболевших.

2 сентября коронавирус выявили у одной сотрудницы интерната. После этого анализы взяли у 139 постояльцев и 11 сотрудников. У 34 человек - 30 проживающих и четырех сотрудников - оказался положительный тест на COVID-19, при этом у 29 проживающих и четырех сотрудников заболевание проходит бессимптомно, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Директора интерната уволили.

Один проживающий в ПНИ был госпитализирован 30.