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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
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Урюпинский ПНИ оштрафован на 200 000 рублей за заражение 207 человек коронавирусом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Урюпинский городской суд по требованию Роспотребнадзора оштрафовал на 200 000 рублей местный психоневрологический интернат в связи с массовым заражением коронавирусом сотрудников и пациентов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Пандемия коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции в ПНИ выявили 27 мая. Заражение подтвердилось у 207 человек. Всего в учреждении находились 410 человек, в том числе 60 сотрудников.

29 мая Роспотребнадзор провел в учреждении проверку и выявил нарушение санитарных норм (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд это подтвердил.

Оказалось что сотрудники работали с зараженными постояльцами, не применяя нужных средств защиты. В жилых помещениях не были изолированы выходные каналы вентиляционных шахт. Сотрудников с подозрением на ОРВИ не выявляли и не изолировали вовремя, а контроль за здоровьем пациентов был формальным, установила проверка.

Урюпинский городской суд также возбудил административное дело по факту массового заражения в отношении директора этого интерната. На него составили протокол по такой же статье КоАП. Ему грозит штраф от 50 000 до 150 000 рублей.

Волгоградская область Урюпинский горсуд ПНИ коронавирус роспотребнадзор

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