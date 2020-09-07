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Схимонах Сергий не сможет прийти в суд из-за душевного потрясения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Лишенный сана схимонах Сергий не придет 7 сентября в епархиальный суд из-з недомогания. Об этом говорится в его письме митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Недомогание у него было вызвано "продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые он испытал, прочитав на сайте Екатеринбургской епархии, что патриарх Кирилл утвердил инструкцию в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Новость была опубликована 17 марта.

Схимонах попросил рассмотреть его дело "строго в соответствии с канонами церкви". В суд он был вызван как обвиняемый в нарушении 28 правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от церкви.

Суд собирался задать ему ряд вопросов в связи с тем, что он публично обвинял правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов. Также на суд вызван ряд клириков продолживших сослужение с уже лишенным сана и не имеющим права совершать богослужения, схимонахом Сергием.

Схиигумен Сергий весной проявил себя как ковид-диссидент, он называл пандемию мифом, призывал не подчиняться требованиям Роспотребнадзора и церковным властям, проклял тех, кто закрывает храмы. Ему сначала запретили проповедовать, затем запретили в служении, и 3 июля епархиальный суд лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх Кирилл.

В середине июня Сергий участвовал в единственном заседании епархиального суда, где выступил с заявлением, отказался от диалога и ушел. С тех пор он находится в Среднеуральском женском монастыре, который взял под свой контроль. В епархиальный и светский суд он больше не приходил. Вместе с ним в обители остаются больше 150 насельниц.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Среднеуральский монастырь Екатеринбург Патриарх Кирилл Митрополит Кирилл

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