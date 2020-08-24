В РПЦ предрекли трагический конец истории со схимонахом Сергием

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбургской епархии предвидят трагический конец ситуации вокруг отказа схимонаха Сергия (Романова) подчиниться решению церковных властей.

"Продолжается бунт, который учредил бывший схиигумен Сергий. Женским монастырем сегодня управляет схимонах. Как бы это ни странно выглядело и как бы это ни дико звучало. Этот человек отложился от Святейшего патриарха, перестал поминать митрополита своей епархии. И тем самым себя и тех, кто остался с ним, и каких-то, может быть, прихожан увлек в раскол и увлек из лона Русской православной церкви", - сказал протоиерей Максим Миняйло, глава епархиального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ, в эфире телеканала "Союз".

Отец Максим отметил, что у этой истории будет "бесславный и очень трагический" конец с "серьезными последствиями для душ тех, кто в нем примет участие".

"Разрыв с Церковью есть разрыв с Церковью. Он ничем не может быть оправдан", - сказал священник, подчеркнув, что Церковь все же ждет и будет ждать покаяния всех причастных.

Представитель епархии отметил, что людям, которые продолжают приезжать в монастырь, важно объяснить, что таинств там нет с тех пор, как запрещенный священнослужитель "дерзнул совершить эти таинства вопреки воле епископа".

"Да, внешне стоят храмы, какое-то пение есть, выносится Чаша (для причастия - ИФ), но в этой Чаше хлеб и вино, там нет Тела и Крови Господней. Потому что все священники, которые находятся в этом монастыре – они все запрещены в священнослужении, потому что они совершили клятвопреступление. Они совершили каноническое преступление против Церкви, потому что сослужили и сослужат человеку, который извержен из сана. А это значит, что Божия благодать не присутствует в тех священнодействиях, которые там пытаются совершать. И наша задача, чтобы люди об этом были проинформированы, - пояснил отец Максим.

Он признал, что христиане должны быть верны своим духовным отцам, однако это, добавил он, должно продолжаться до тех пор, пока эти отцы сами верны Богу, Церкви и "пока они следуют за Святейшим патриархом и за своим правящим архиереем".

По мнению представителя епархии, ситуация вокруг отца Сергия "показывает, что Церковь очищается, она высвечивает те недостатки, которые в нас есть, и она показывает те ложные пути, которым мы можем последовать внутри Церкви".

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана, позже это решение утвердил патриарх. Между тем Романов заявил, что не намерен покидать территорию Среднеуральского монастыря, духовником которого был на протяжении многих лет. В последние дни сторонники мятежного монаха устраивали акции у стен епархии, требуя от правящего архиерея покинуть пост.

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Позднее Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях клирика. 20 июля Романов был оштрафован судом на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти, а до этого, 7 июля, суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей.