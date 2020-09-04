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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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Почти половина россиян высказались за нерабочие дни при ухудшении эпидситуации

Почти половина россиян высказались за нерабочие дни при ухудшении эпидситуации
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Практически половина россиян (45%) убеждена, что в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации властям следует повторно ввести нерабочие дни. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно исследованию, 41% сограждан полагают, что такие меры принимать не нужно, 14% респондентов не знают, какая форма реагирования на подобную ситуацию была бы адекватной.

По данным ФОМ, в случае серьезного осложнения эпидемиологической обстановки каждый пятый россиянин (19%) в качестве правильного решения видит более строгие меры по борьбе с эпидемией по сравнению с весной, 41% сограждан полагают, что реагирование на ситуацию должно быть таким же. 18% участников опроса считают правильными в этом случае действия менее строгого характера.

Исследование показало, что большинство россиян остались удовлетворены теми мерами по борьбе с эпидемией, которые были приняты властями минувшей весной – правильными их считают 71% опрошенных, противоположной точки зрения придерживаются 22% респондентов.

Опрос был проведен 14-16 августа 2020 года среди 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет и старше.

В ходе первого выступления, которое состоялось 25 марта, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля. Позднее во время второго телеобращения Путина к россиянам на фоне распространения вируса в России нерабочий период был продлен до 30 апреля. 28 апреля Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах сообщил, что период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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