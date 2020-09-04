Сторонники Фургала подали заявку на митинг в Хабаровске

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В мэрию Хабаровска поступило уведомление о проведении 12 сентября митинга в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске на площади Ленина. Организаторы решили согласовать акцию в связи с тем, что в регионе с 4 сентября отменены все карантинные ограничения. Заявку им пока не согласовали.

"Они планируют провести митинг на площади Ленина. Однако это краевой объект, поэтому мы дали рекомендацию получить разрешение от краевых властей. Кроме того, было рекомендовано пересмотреть маршрут движения и место проведения митинга", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Несанкционированные митинги и шествия в Хабаровске проводятся второй месяц. Наиболее многочисленные акции в поддержку Фургала проходят по субботам. Протестующие сначала требовали его освобождения, затем они стали требовать, чтобы его судили в Хабаровске.

Губернатор был задержан 9 июля, перевезен в Москву и арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. 20 июля президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Фургал вины не признает. 3 сентября в суде он пожаловался на давление и угрозы следствия. Суд оставил его под стражей до начала декабря.