Потерявшим работу в Хабаровском крае дадут новые профессии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Хабаровский край присоединился к федеральной программе по профессиональному обучению людей, пострадавших от последствий ограничений и самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Специальная программа разработана Министерством просвещения РФ совместно с Союзом "Ворлдскиллс Россия" (WorldSkills Russia). Региональным оператором стал Хабаровский краевой институт развития образования.

По информации министерства образования и науки края, участниками программы могут стать те, кто в ближайшее время может потерять работу или уволенные после 26 марта 2020 года.

"Кроме того, обучение предусмотрено для граждан, занятых в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, и выпускников образовательных организаций 2020 года. Для жителей края эта возможность бесплатна - финансирование программы осуществляется за счет федерального бюджета", -сказано в сообщении.

Отмечается, что самыми востребованными направлениями, которые выбирают потерявшие работу, - веб-дизайн и разработка, сантехника и отопление, парикмахерское искусство, обработка листового металла, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

Занятия пройдут на базе техникумов и колледжей, прошедших отбор в Союзе "Ворлдскиллс Россия". Восемь из них расположены в Хабаровске, три - в Комсомольске-на-Амуре и один - в рабочем поселке Хор. Учебные мастерские в учреждениях оснащены современным оборудованием. Обучение проведут сертифицированные эксперты. Профессиональная переподготовка продлится с сентября по декабрь 2020 года по 28 направлениям.

Кроме того, в крае реализуется программа, в рамках которой сотрудники предприятий, пострадавшие из-за введенных ограничений и временно оставшиеся без работы, получают выплаты из краевого бюджета. Главное условие - работодателю необходимо вернуть их к рабочему процессу, создав временные рабочие места.

По данным краевого комитета по труду и занятости населения, таким образом в регионе удалось сохранить занятость около тысячи специалистов. Уже приступили к работе 643 специалиста. В отношении остальных работодатели еще создают временные рабочие места. Речь идет о предприятиях общественного питания, торговли, сферы туристических услуг. Всего участниками программы стали 105 работодателей. Средний размер материальной поддержки составил более 32 тыс. рублей.