Правительство РФ продлило на два года эксперимент с "гособлаком"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило срок действия эксперимента по переводу в "гособлако" информационных систем и ресурсов госорганов на два года, до 30 декабря 2022 года, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Этим же документом к числу участников эксперимента по переводу ведомственных информсистем в "гособлако" добавлена Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В июне с предложением по увеличению срока проведения эксперимента и расширению числа участников выступало Минкомсвязи. Ведомство обосновало такую инициативу необходимостью "создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных". Об этом говорилось в пояснительной записке к проекту подписанного правительственного постановления.

Эксперимент с "гособлаком"

Решение о проведении эксперимента было принято летом прошлого года. Сам эксперимент предусматривает перевод информсистем и информресурсов ряда министерств и ведомств в государственную единую облачную платформу, а также их обеспечение необходимым программным обеспечением и автоматизированными рабочими местами. Участниками эксперимента стали Минкомсвязи, Фонд социального страхования, Минюст, Государственная фельдъегерская служба, Федеральная таможенная служба, Ростехнадзор, Росгвардия и Минтруд.

В сентябре прошлого года правительство утвердило концепцию создания государственной единой облачной платформы, запуск которой в промышленную эксплуатацию намечен на 2022 год.

"За счет постепенного отказа от закупки оборудования и сниженной себестоимости услуг государственной единой облачной платформы удастся добиться снижения нагрузки на бюджеты всех уровней до 10% в год в расчете на объем потребляемых вычислительных ресурсов", - отмечалось в тексте концепции.

В конце прошлого года единственными поставщиками по предоставлению ИТ и телеком-услуг в рамках эксперимента по централизованному ИТ-обеспечению ряда федеральных органов исполнительной власти стали ПАО "Ростелеком" и ФГУП НИИ "Восход".

В рамках эксперимента "Ростелеком" представляет (контракт заключен на 2019-2020 годы) услуги по переводу информсистем этих ведомств в "гособлако", предоставляет в аренду вычислительные мощности и обеспечивает необходимые для работы каналы связи и передачи данных.

"Восход", в свою очередь, оказывает аналогичные услуги Росгвардии и ФТС России. Также НИИ должен в ходе эксперимента внедрить постоянно действующие стенды для тестирования технических решений, используемых в рамках эксперимента, создать первую очередь госинформсистемы "Управление государственной единой облачной платформой", а также разработать на базе софта, включенного в Реестр российского ПО, автоматизированные рабочие места для ФОИВов.