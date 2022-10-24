"Ростелеком" получил контракт на предоставление мощностей "Гособлака" на 7,9 млрд рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Минцифры подписало с ПАО "Ростелеком" контракт на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов государственной единой облачной платформы ("Гособлако") для размещения и обеспечения функционирования информационных систем и информационных ресурсов госорганов.

Контракт на сумму более 7,7 млрд рублей был подписан 18 октября, срок его действия - до конца 2024 года, говорится в материалах портала госзакупок.

Контракт предусматривает предоставление мощностей "Гособлака" для размещения и обеспечения функционирования информационных систем и информационных ресурсов органов госвласти, государственных учреждений, государственных внебюджетных фондов, а также публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства". Он бы заключен в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" государственной программы "Информационное общество", утвержденной 15 апреля 2014 года.

"Ростелеком-ЦОД" по контракту с Минцифры в течение трех лет предоставляет мощности для "Гособлака". Данная закупка представляет собой расширение объема текущих контрактов", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".

Проект "Гособлако" предполагает предоставление госорганам единой облачной платформы. В 2019 году начался эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центризбиркома, государственных внебюджетных фондов в "Гособлако". В октябре правительство продлило эксперимент до конца 2024 года.