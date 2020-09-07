Соратники опального схимонаха лишены сана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд Екатеринбургской епархии лишил сана священников, которые продолжали сослужение со схимонахом Сергием, лишенным сана и не имеющим права совершать богослужения. Как сообщил председатель суда митрофорный протоиерей Николай Малета, это решение должен утвердить митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Скорее всего, владыка даст какое-то время для того, чтобы кто-то, может быть, одумался", - добавил он, но отметил, что уже прошло "довольно-таки много времени", но эти клирики остаются при своих убеждениях.

Сана лишены шесть священников и два диакона, уточнили в пресс-службе епархии.

Самого Сергия вызывали в суд 7 сентября, но он не явился, сославшись на недомогание, вызванное душевным потрясением, продолжающимся с марта.

Теперь епархиальный суд планирует рассмотреть дело схимонаха 9 сентября. Он обвиняется в нарушении 28 правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от церкви. Для решения этого вопроса нужно его личное участие в заседании. Схимонаху хотят задать вопросы в связи с тем, что он обвинял правящего архиерея в ереси, экуменизме и сатанизме.

Схиигумен Сергий весной начал делать заявления о непризнании пандемии коронавируса и призывать к неподчинению церковным и светским властям. Тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса, он проклял. Сначала ему запретили проповедовать, затем запретили в служении, а летом 2020 года лишили сана. Светские суды оштрафовали его за разжигание вражды в публичных заявлениях и за фейки о коронавирусе.

В суды схимонах не ходит. Он с середины июня находится в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого был, и отказывается покидать обитель.