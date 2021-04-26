В Новгороде экс-редактор газеты получил 4 года колонии за сексуальное насилие над коллегой

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в понедельник приговорил к четырем годам колонии общего режима экс-редактора газеты "Новгород" Михаила Боголюбова по делу о сексуальном насилии, сообщил "Интерфаксу" представитель суда Валерий Таганский.

В октябре 2019 года к следователям с заявлением о насилии со стороны Боголюбова обратилась корреспондент издания "Новгород.ру" Алина Щеглова. Мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В декабре дума Великого Новгорода удовлетворила заявление Боголюбова об увольнении по собственному желанию.

Процесс по делу Боголюбова начался в сентябре 2020 года и проходил в закрытом режиме.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.