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В Кремле обещали не вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Прививаться от коронавируса можно и нужно только добровольно, здесь не может быть никакого принуждения или обязательного вакцинирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пандемия коронавируса

При этом он назвал вакцину фактически "единственным средством" для эффективной борьбы с пандемией, а также напомнил, что российские ученые преуспели в ее разработке. В связи с этим он рекомендовал всем желающим принять участие в ее тестировании.

Он добавил: "Можно либо дожидаться завершения третьего этапа, либо, не дожидаясь, стать добровольцем третьей фазы".

11 августа президент Владимир Путин объявил, что Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса, созданную в институте имени Гамалеи при этом министерстве. Ее назвали Sputnik V. Он также отметил, что одна из его дочерей вошла в число добровольцев, участвовавших в испытаниях, проблем в связи с вакцинацией у нее не возникло. Позднее он заверил, что у нее образовались антитела к коронавирусу.

С тех пор экспериментальной вакциной уже привились некоторые высокопоставленные чиновники и политики, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Испытания вакцины продолжаются.

Дмитрий Песков Москва коронавирус Сергей Собянин Владимир Путин

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