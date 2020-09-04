Ученые заметили превышение ПДК нефтепродуктов в районе ЧС под Норильском

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и тяжелых металлов в районе разлива топлива на Таймыре. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на губернатора Александра Усса.

В тоже время, руководитель научной экспедиции Сибирского отделения РАН, оценивавшей состояние экосистемы Норильского промрайона, заявил о возможности естественных перепадов экологического фона, не вызванных техногенными причинами.

"Ситуация на месте ЧС остается напряженной, повсеместно фиксируются превышения ПДК нефтепродуктов и тяжелых металлов, что еще раз подтверждает необходимость комплексной экологической реабилитации пострадавшей территории. Соответствующий план сейчас находится на этапе разработки", - говорится в сообщении пресс-службы Красноярского края.

Проведенная в конце июня, через месяц после аварии, внеплановая проверка Росприроднадзора, как ранее сообщалось, зафиксировала, что ситуация с загрязнением в пострадавших водоемах стабилизировалась, превышения ПДК некритичны – от 14 ПДК (устье реки Далдыкан) до менее 1 ПДК (река Пясина).

Фоновое (изначальное, доаварийное) состояние экосистемы Норильского промышленного района (НПР) установить сейчас практически невозможно, считает заведующий лабораторией эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, кандидат технических наук Николай Юркевич, который руководил полевым этапом Большой Норильской экспедиции. В ней участвовали ученые из 14 институтов СО РАН. Оценка фонового состояния была одним из основных вопросов, на которые должна была ответить экспедиция, сообщил он в интервью изданию kislorod.life.

По его словам, "НПР – район, мягко говоря, специфический". "Помимо криологических особенностей, для него характерны и прямые выходы горных пород. За счет выветривания, выщелачивания, вымывания с гор исторически стекает вся таблица Менделеева. И понятно, что, допустим, по тяжелым металлам и по микроэлементам территории свойственны определенные и естественные (подчеркну!) фоновые состояния. Но каковы они – сейчас сказать практически невозможно, потому что производственные выбросы продолжаются в режиме онлайн, а роза ветров тут разнонаправленная. И взять и найти девственный участок тундры, который не был бы вообще никаким техногенным воздействиям подвержен и находился бы в точно таких же условиях, как в начале ХХ века, в настоящее время очень сложно", - сказал он.

Таймырская экспедиция

В начале августа команда ученых СФУ по поручению правительства Красноярского края отправилась в экспедицию на Таймыр для независимой оценки последствий разлива топлива для флоры и фауны полуострова. Исследователи изучали влияние аварии на микроорганизмы, мелких млекопитающих и птиц, собирали образцы растений, определяли участки, наиболее пострадавшие от нефтепродуктов.

В настоящее время ученые-экологи СФУ завершили полевые работы на месте ЧС и занимаются анализом последствий аварии.

Накануне АО "НТЭК", на территории ТЭЦ которой произошел разлив горючего, завершило работы по перекачке собранной в районе ЧС водно-топливной смеси и загрязненного грунта к месту хранения и сепарации.

Экологическое ЧП

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив 20 тыс. тонн дизельного топлива, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. На территории разлива топлива был объявлен режим ЧС федерального уровня.