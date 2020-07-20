Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку

Мэр Норильска Ринат Ахметчин Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава Норильска (Красноярский край) Ринат Ахметчин уходит в отставку, об этом он сообщил журналистам на брифинге в понедельник.

По его словам, он принял это решение после совещания с губернатором, посвященного ситуации с коронавирусом в Норильске.

"Я так понял, что мне было высказано недоверие, потому я принял такое решение для себя – написать заявление об отставке", - сказал Ахметчин.

Он отметил, что высказанные претензии были связаны с недостоверной информацией о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Норильске, которую администрация города предоставляла в СМИ.

Ранее сообщалось, что в местных Телеграм-каналах появилась информация о возможной отставке главы Норильска Ахметшина, в частности, что соответствующее заявление городской совет планирует рассмотреть на сессии 22 июля.

Ринат Ахметчин был избран мэром города в сентябре 2017 года. Ранее, с 2008 по 2017 годы, он возглавлял компанию "Норильский промышленный транспорт" (структура "Норникеля"). В июне этого года, в связи с аварией на норильской ТЭЦ-3, следственный комитет возбудил в отношении главы Норильска уголовное дело по статье о халатности.