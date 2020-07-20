Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку

Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку
Мэр Норильска Ринат Ахметчин
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава Норильска (Красноярский край) Ринат Ахметчин уходит в отставку, об этом он сообщил журналистам на брифинге в понедельник.

По его словам, он принял это решение после совещания с губернатором, посвященного ситуации с коронавирусом в Норильске.

"Я так понял, что мне было высказано недоверие, потому я принял такое решение для себя – написать заявление об отставке", - сказал Ахметчин.

Он отметил, что высказанные претензии были связаны с недостоверной информацией о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Норильске, которую администрация города предоставляла в СМИ.

Ранее сообщалось, что в местных Телеграм-каналах появилась информация о возможной отставке главы Норильска Ахметшина, в частности, что соответствующее заявление городской совет планирует рассмотреть на сессии 22 июля.

Ринат Ахметчин был избран мэром города в сентябре 2017 года. Ранее, с 2008 по 2017 годы, он возглавлял компанию "Норильский промышленный транспорт" (структура "Норникеля"). В июне этого года, в связи с аварией на норильской ТЭЦ-3, следственный комитет возбудил в отношении главы Норильска уголовное дело по статье о халатности.

Разлив топлива в Норильске

10
Норильск Ринат Ахметчин

Новости по теме

Новости

Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев

Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Следствие отменило арест администратора "Омбудсмена полиции" Худякова

Путин сообщил о переносе акции "Бессмертный полк" на следующий год

Пандемия коронавируса

Голикова поручила подготовиться к допуску волонтеров к COVID-больным с ментальными нарушениями

Авария на ТЭЦ в Норильске

Ученые предупредили о риске повторения экологического ЧП на ТЭЦ под Норильском

В "Шереметьево" можно будет пройти тест на COVID-19 за час

В "Шереметьево" можно будет пройти тест на COVID-19 за час
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Обвиненный в убийствах Фургал предположил, что его хотели сместить с должности

Обвиненный в убийствах Фургал предположил, что его хотели сместить с должности
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');