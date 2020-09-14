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Экс-мэр Норильска предстанет перед судом по делу о разливе нефтепродуктов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Норильский городской суд рассмотрит дело бывшего главы города Рината Ахметчина обвиняемого в халатности в связи с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

В надзорном ведомстве отметили, что заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Норильска. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

По данным прокуратуры, Ахметчин, получив информацию об аварии на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", в нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации, в течение двух дней не принимал мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Неисполнение главой города своих должностных обязанностей привело к "существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде".

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" – входит в группу компаний "Норильский никель" – из резервуара (разрушился из-за проседания бетонной площадки) разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Они попали на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела, были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин, заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. В конце июля Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей. Ведомство нашло 139 нарушений природоохранного законодательства.

Проверка, по данным пресс-службы, показала, что основное оборудование "НТЭК" (очистные сооружения, водоводы, трубопроводы сброса сточных вод, резервуары хранения нефтепродуктов, технологические трубопроводы, насосные агрегаты) морально устарело и находится в физически изношенном состоянии. На объектах также нет систем контроля утечек нефтепродуктов, которые обеспечивают их раннее обнаружение, оперативную локализацию и ликвидацию последствий нефтеразливов.

Разлив топлива в Норильске

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Норильск Норникель Ринат Ахметчин

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