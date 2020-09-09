К задержанию россиян в Минске оказались причастны несколько спецслужб

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ проводит проверку обстоятельств задержания в Белоруссии 33 граждан РФ, уже можно говорить, что к этому причастны несколько спецслужб, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств", - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсантъ".

На уточняющий вопрос, причастна ли к задержанию Служба безопасности Украины, Краснов ответил, что "уже есть понимание, что спецслужб было несколько".

"Следственным комитетом по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение", - сказал генпрокурор.

Краснов также рассказал, что готов был лично вылететь в Минск для переговоров после задержания россиян. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет генпрокуроров РФ и Украины в Минске, чтобы они разобрались в ситуации.

"Я сам готов был вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось. В порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен", - сказал Краснов.

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

По сообщению агентства, правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Вечером того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснениями.

МИД РФ на следующий день заявил, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.

7 августа газета "Комсомольская правда" сообщила, что Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания 33 россиян в Белоруссии. В этом же материале отмечалось, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". "Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Между тем комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом... просто использовали втемную", - заявила газета.