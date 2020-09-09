Почти 40% россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) из тех, кто знает о нынешних событиях в Белоруссии, полагают, что президент Александр Лукашенко правильно действует в сложившейся ситуации, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, среди россиян в возрасте старше 60 лет более половины (55%) считают, что Лукашенко правильно реагирует на ситуацию в стране.

По данным опроса, среди аргументов респондентов, считающих действия Лукашенко правильными – "законно избранный президент, действует в рамках закона", "Лукашенко против повторения в стране "украинского" сценария".

В свою очередь, 21% россиян, знающих о ситуации в соседней стране, склонны считать неправильными действия белорусского президента, среди респондентов в возрасте 18-30 лет такого мнения придерживается каждый третий (34%).

Согласно опросу, среди аргументов респондентов, считающих действия Лукашенко неправильными – мнения о том, что белорусский президент "не владеет ситуацией, накаляет обстановку" и что "у людей есть причины для протестов".

По данным ФОМ, 27% сограждан, имеющих информацию о ситуации в Белоруссии, затрудняются дать оценку действиям Лукашенко, наибольшие затруднения в этом плане испытывают респонденты в возрасте 46-60 лет.

Социологи отмечают, что массовых протестах в Белоруссии информированы 87% участников опроса: 30% респондентов хорошо об этом знают, 57% опрошенных информированы в общих чертах. Впервые слышат от социологов о протестах в соседней стране 13% россиян.

Всероссийский опрос прошел 28-30 августа 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает озвученные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

Всего в ходе акций протеста были задержаны более семи тысяч человек.