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Психиатрическую экспертизу историка Соколова огласили закрытом режиме

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.

Представитель семьи убитой Александра Бакшеева настаивала на оглашении данных в открытом режиме.

После исследования экспертного заключения суд приостановил рассмотрение дела до 14 сентября.Ожидается, что в заседании удастся допросить брата убитой Сергея Ещенко, с которым девушка общалась незадолго до трагедии, жалуясь на агрессивное поведение историка Соколова.

Экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Специалисты Центра имени Сербского, в котором проводили психолого-психиатрическую экспертизу Соколова, признали его вменяемым.

Хроника 09 ноября 2019 года – 09 сентября 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Петербург Олег Соколов СПбГУ

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