Психиатрическую экспертизу историка Соколова огласили закрытом режиме

Экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Специалисты Центра имени Сербского, в котором проводили психолого-психиатрическую экспертизу Соколова, признали его вменяемым.