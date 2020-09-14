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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.

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"Суд, выслушав мнение участников процесса, постановил: (...) признать в качестве потерпевшего по делу Ещенко Сергея Олеговича (брат убитой - ИФ), который готов участвовать в заседании посредством видеосвязи, из-за невозможности участия родителей в деле (по психологическим причинам - ИФ)", - объявила в понедельник судья Юлия Максименко.

В ходе предварительного расследования потерпевшими были признаны родители девушки. Адвокат Александра Бакшеева продолжит представлять интересы семьи.

В убийстве аспирантки Ещенко, а также незаконном хранении оружия, обвиняется экс-доцент СПбГУ Соколов. С Ещенко он состоял в близких отношениях. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Петербург Анастасия Ещенко Олег Соколов

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