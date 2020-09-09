Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Соседка историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, которая слышала их ссору перед убийством, полагает, что ученый избил девушку.

"Ещенко говорила Соколову о том, что куда-то собирается, а он нервно реагировал и говорил, что она никуда не пойдет. Он оскорблял Ещенко, та ему что-то тихо отвечала, а затем кричала, чтобы он ее не трогал. (...) Соколов громче оскорблял ее, становился агрессивнее. Раздавались звуки двигающейся мебели, что-то падало и сильно шумело. Девушка, плача, просила не трогать ее... Я слышала около пяти ударов об пол и стены", - говорится в показаниях Ангелины Вольской, которые были оглашены Октябрьским районным судом в среду.

По словам свидетельницы, ссора длилась около полутора часов с периодическим затишьем. "Между ними возник конфликт, так как Ещенко куда-то собиралась и оскорбила его. Соколов в свою очередь не смог простить это оскорбление. О детях они точно не разговаривали (ранее Соколов рассказывал, что Ещенко оскорбляла его детей, что служило причиной их ссор - ИФ)", - сказала Вольская.

Она отметила, что сосед часто устраивал дома шумные вечеринки с драками, скандалами, женскими криками и громкой музыкой.

Экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.