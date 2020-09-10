Лавров упомянул Шварценеггера, комментируя позицию США по Навальному

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению Алексея Навального, и допустил, что американские партнеры ставят себя выше закона, если считают, что им нужно верить на слово.

"Даже когда Арнольд Шварценеггер говорил "Trust me", то было гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.

Помпео в радиоэфире комментировал, как случившееся с Навальным воспринимают в мире. По его мнению, люди понимают, что происходит, видят "попытку отравить диссидента", и "признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников".

"Мы привыкли к голословным обвинениям. И когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, (...) и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малазийского "Боинга"", - сказал Лавров.

Он напомнил, что в этих случаях Москва не отказывалась от сотрудничества в расследовании и предоставляла необходимую информацию.

"Нам отвечали так: мы имеем в виду под сотрудничеством с российской стороны необходимость для вас признать свою вину", - продолжил он.

"Если сейчас такая же логика возобладает у наших западных коллег, прежде всего, у германских, ну и у американских тоже, то это лишь подтвердит, что они ставят себя выше закона, ставят себя выше всех, что как бы все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить на слово", - сказал министр.

Ранее правительство Германии, ссылаясь на результаты исследования лаборатории бундесвера, заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В Москве отмечают, что у российских врачей, которые обследовали политика, нет данных, что его отравили, поэтому для уголовного дела нет оснований, и просят Берлин поделиться информацией.