В Совфеде назвали условие достоверности выводов ОЗХО по Навальному

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Берлин обязан доказать происхождение веществ, переданных в ОЗХО, и их связь с причинами случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным, однако Германия предлагает всем просто принять на веру свою версию произошедшего, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Пока в связке "Навальный - отравление - Новичок - Россия" разорваны все связи. И без подтверждения этих связей выводы ОЗХО (а то, что передали "то что надо", сомнений нет, и выводы предопределены) они точно так же не будут иметь никакой достоверности и никакой силы. Германия и их союзники цинично загоняют в лузу эту организацию. И нас всех вместе с ней", - написал Косачев на своей странице в фейсбуке

Так он отреагировал на заявление представителей Германии о том, что образцы проб Навального переданы ОЗХО и что Берлин не видит оснований для передачи этих данных напрямую России.

"В ОЗХО есть некие химические вещества или результаты их анализов. Они сопровождаются односторонней германской версией, что связаны с Навальным. Связь можно было бы доказать только через сотрудничество с российской стороной, врачами в первую очередь. Его нет в принципе. И это первый и вернейший признак возможной подтасовки", - отметил Косачев.

"Да, вполне возможна и вторая версия, что эти вещества (или результаты их анализов) либо "привязаны" к Навальному (его одежде, бутылке, не знаю чему) уже в Германии, либо просто сфабрикованы даже без таких заморочек (например - привезены из США для пересылки). И первая, и вторая версии в равной степени нелепы и фантасмагоричны. Но теперь должны проверяться обе, всё остальное просто неприлично и неприемлемо", - считает сенатор.

"Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после "официализации" первой версии на нем. Равно и доказательство несправедливости второй. И до тех пор, пока немцы (или кто там стоит за ними) предлагают нам всем принять на веру первую версию и, разумеется, столь же голословно отвергают вторую, они - несостоятельны. А любые обсуждения с ОЗХО - бессмысленны", - уверен Косачев.

Сенатор отметил, что от современного Берлина он такого не ожидал.