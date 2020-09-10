Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:48Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 863 733+292 991

В Совфеде назвали условие достоверности выводов ОЗХО по Навальному

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Берлин обязан доказать происхождение веществ, переданных в ОЗХО, и их связь с причинами случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным, однако Германия предлагает всем просто принять на веру свою версию произошедшего, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Пока в связке "Навальный - отравление - Новичок - Россия" разорваны все связи. И без подтверждения этих связей выводы ОЗХО (а то, что передали "то что надо", сомнений нет, и выводы предопределены) они точно так же не будут иметь никакой достоверности и никакой силы. Германия и их союзники цинично загоняют в лузу эту организацию. И нас всех вместе с ней", - написал Косачев на своей странице в фейсбуке

Так он отреагировал на заявление представителей Германии о том, что образцы проб Навального переданы ОЗХО и что Берлин не видит оснований для передачи этих данных напрямую России.

"В ОЗХО есть некие химические вещества или результаты их анализов. Они сопровождаются односторонней германской версией, что связаны с Навальным. Связь можно было бы доказать только через сотрудничество с российской стороной, врачами в первую очередь. Его нет в принципе. И это первый и вернейший признак возможной подтасовки", - отметил Косачев.

"Да, вполне возможна и вторая версия, что эти вещества (или результаты их анализов) либо "привязаны" к Навальному (его одежде, бутылке, не знаю чему) уже в Германии, либо просто сфабрикованы даже без таких заморочек (например - привезены из США для пересылки). И первая, и вторая версии в равной степени нелепы и фантасмагоричны. Но теперь должны проверяться обе, всё остальное просто неприлично и неприемлемо", - считает сенатор.

"Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после "официализации" первой версии на нем. Равно и доказательство несправедливости второй. И до тех пор, пока немцы (или кто там стоит за ними) предлагают нам всем принять на веру первую версию и, разумеется, столь же голословно отвергают вторую, они - несостоятельны. А любые обсуждения с ОЗХО - бессмысленны", - уверен Косачев.

Сенатор отметил, что от современного Берлина он такого не ожидал.

Алексей Навальный Германия ОЗХО

Новости

Власти Приморья выплатят по 300 тыс. рублей семьям погибших во время тайфуна "Майсак"

Власти Приморья выплатят по 300 тыс. рублей семьям погибших во время тайфуна "Майсак"

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн
Навальный попал в больницу

Die Zeit назвала тех, кто помог Навальному выжить

Что произошло за день: среда, 9 сентября

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

К задержанию россиян в Минске оказались причастны несколько спецслужб

К задержанию россиян в Минске оказались причастны несколько спецслужб

Все госсервисы переведут на единый портал госуслуг к концу 2022 года

Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным

ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным

В России вынесен первый приговор за организацию АУЕ-сообщества

В России вынесен первый приговор за организацию АУЕ-сообщества
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');