Помпео допустил причастность высокопоставленных россиян к инциденту с Навальным

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал случившееся с политиком Алексеем Навальным с точки зрения восприятия этой ситуации в мире. Его спросили об этом в интервью в радиошоу Бена Шапиро, расшифровка опубликована на сайте Госдепартамента.

"Думаю, что люди во всем мире правильно воспринимают такие действия. И когда они видят попытку отравить диссидента и они признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников, думаю, что в этом нет ничего хорошего для российского народа. Думаю, что в этом нет ничего хорошего для России", - сказал глава Госдепа.

По его мнению, люди это видят и приходят к выводу, что страны, которые хотят играть важную роль на мировой сцене, не этим должны заниматься, а, наоборот, должны продвигать свободу и демократию.

Помпео допустил, что мировое сообщество могло думать иначе 10, 15 или 20 лет назад, но с тех пор оно стало более зрелым и пришло к пониманию, что нормальным государствам такими методами действовать нельзя, и в итоге "это будет дорого стоить россиянам".

Госсекретарь заверил, что США и их европейские союзники сделают все, что от них зависит, чтобы узнать, кто несет ответственность за случившееся с Навальным, и будут добиваться привлечения их к ответственности. Какие именно меры со стороны Вашингтона могут быть приняты, он уточнять не стал, сославшись, что не хочет предварять решения президента Дональда Трампа.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Он был экстренно госпитализирован в токсикологическую реанимацию в Омске. Там врачи говорили, что следов ядов в его организме не обнаружилось, а вероятным диагнозом могло быть нарушение углеводного обмена.

22 август политика перевезли спецрейсом в берлинскую клинику Charite. Врачи вскоре заявили, что на пациента воздействовали веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября правительство ФРГ, ссылаясь на выводы экспертов военной лаборатории, заявило, что политика могли отравить боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Результаты анализов Германия передала в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), но не России.

В Москве говорят, что о покушении на Навального рано делать выводы, поскольку омские и московские врачи признаков отравления не увидели, а Берлин не делится информацией.

9 сентября посол Германии был вызван в российский МИД "в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина в адрес Москвы", и ему был заявлен решительный протест. На Смоленской площади назвали голословными обвинения в адрес России, и обвинили Берлин в использовании ситуации для мобилизации санкционных настроений.