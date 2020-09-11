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Памфилова объяснила происхождение снимков с голосованием в багажнике

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что в Ивановской и Иркутской областях голосование в багажниках автомобилей не проводится. Фотографии таких "участков" опубликовали представители оппозиции.

По словам Памфиловой, в обоих случаях на снимках комиссии разгружали привезенные ящики для голосования в труднодоступных районах.

"Нормально оборудуется участок, под тентом, выставляется стол. Но нет, они это не снимают, они снимают приехавшую с оборудованием машину. Фотографии делаются в момент подготовки. Якобы голосование на багажнике. Нет нигде голосования на багажнике!" - заявила председатель ЦИК.

Штаб Алексея Навального в Иркутске утром в пятницу опубликовал фотографию избирательного участка, организованного в багажнике автомобиля в поселке Мегет под Ангарском.

"Как только появилось сообщение об этом, мы решили проверить, - сообщил по видеосвязи глава иркутской областной избирательной комиссии Илья Дмитриев. - Пока людей нашли, пока все остальное, я лично выезжал на место, там голосование уже закончилось. Мы попросили туда приехать членов УИК, которые его проводили. В Иркутской области мы не принимали решение о голосовании на придомовых территориях - такое было только там, где отсутствуют помещения для голосования. Там только жилые дома, больше ничего нет, была возможность разбить участок только на крыльце закрытого магазина".

Об аналогичном случае в поселке Дальний Ивановской области сообщила группа "Объединенные демократы".

Председатель областного избиркома Анжелика Соловьева объяснила, что в Дальнем был штормовой ветер. Члены комиссии обустраивали придомовый участок, шатер сносило ветром, поэтому пришлось оборудовать стол под навесом закрытого магазина. "И вот когда комиссия разгружалась и были сфотографированы кадры со стоящей ширмой", - сказала Соловьева.

ЦИК разрешил регионам самостоятельно устанавливать возможность проводить выборы на придомовых территориях в связи с ситуацией с коронавирусом, как это было на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Элла Памфилова Центризбирком Ивановская область Иркутская область Объединенные демократы Алексей Навальный

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