"Ростелеком" засек попытку избирателя получить второй электронный бюллетень

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области пресечена попытка повторно получить электронный бюллетень на голосовании по довыборам депутатов Госдумы, сообщил в Центризбиркоме вице-президент по цифровым платформам "Ростелекома" Дмитрий Репников.

Других нарушений компания не зафиксировала, она отслеживает ситуацию с электронным голосованием круглосуточно.

Эксперимент по электронному голосованию через госуслуги проводят в Ярославской и Курской областях в связи с довыборами депутатов Госдумы.



Летом в ходе общероссийского голосования по пакету поправок к Конституции голосовать через интернет могли избиратели Москвы и Нижегородской области. Были случаи повторного голосования, когда человек, проголосовав дистанционно, получал бюллетень и на обычном участке. В Минцифре эти случаи связали с "человеческим фактором".