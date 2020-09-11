"Норникель" назвал предварительную причину аварии на ТЭЦ-3

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Внутренняя экспертиза "Норильского никеля" предварительно пришла к выводу, что аварийный резервуар на ТЭЦ Норильска был построен с конструктивными недостатками, которые усугубились из-за нетипично теплой погоды, заявил старший вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

"Норникель" ведет собственное расследование причин аварии, в ходе которого проверяет исполнение всех проектных решений по мощностям ТЭЦ. Проект, датированный 1981 г. и реализованный до 1985 г., предполагал углубление свай в скалу не менее чем на 800 мм.

"Возможно, сваи не были выполнены по проекту и не были достаточным образом заглублены в скалу", - сказал Дяченко. Грунт на тот момент был полностью проморожен, но ситуация изменилась на фоне экстремально теплого лета несколько лет подряд.

"По этому факту, конечно, предстоит дождаться заключения Следственного комитета, который также рассматривает вопросы по проекту, по конструкции бетонного основания резервуара, который по сути не вынес одномоментного погружения свай, чтобы сдержать резервуар от разрушения. Все это, как мы надеемся, будет отражено в результатах как технического расследования, так и расследования Следственного комитета", - сообщил топ-менеджер.

Кроме того, Дяченко опроверг данные о ветхом состоянии резервуара на момент аварии. Сейчас резервуар демонтирован, отобраны пробы металла и фундамента. Резервуар не прошел экспертизу в 2016 г., так как был остановлен и в 2017-2018 гг. находился на ремонте. "После этого были выполнены все необходимые госэкспертизы, проводились все испытания, и было сделано заключение, что резервуар соответствует всем требованиям", - подчеркнул Дяченко.

Также он сказал, что расходы компании на ликвидацию последствий аварии на данный момент составляют около 8 млрд рублей. Ранее компания сообщала, что расходы могут составить до 10 млрд рублей.

Дяченко напомнил, что у "Норникеля" есть разногласия с Росприроднадзором в оценке объема попавшего в водоемы топлива. "Норникель" оценивает его в 12 тыс. тонн (все остальное попало в грунт), в то время как Росприроднадзор - в 19 тыс. тонн.

Авария на ТЭЦ-3

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Они попали на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Происшествие стало вторым крупнейшим в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд). Ведомство подало иск к "Норильско-Таймырской энергетической компании" на эту сумму о возмещении вреда окружающей среде. "Норильский никель" счел обращение Росприроднадзора в суд преждевременным. В компании отметили, что экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена.

В "Норникеле" также считают, что при расчете суммы ущерба Росприроднадзор ошибочно использовал максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. С учетом того, что компания начала ликвидацию последствий ЧП незамедлительно, применение штрафного коэффициента необоснованно, полагает "Норникель".