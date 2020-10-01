Ростехнадзор завершит расследование аварии на ТЭЦ в Норильске в октябре

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Расследование причин аварии на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") завершится в середине октября, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

"Мы должны были закончить расследование до конца сентября, но с учетом технических сложностей было решено продлить его до середины октября. Необходимо изучить фундамент резервуара, но перед этим емкость нужно было демонтировать. Сейчас проводится бурение, берутся пробы. Надеемся, что за две недели специалисты успеют провести необходимые экспертизы и диагностику. У нас там работает несколько исследовательских институтов, которые специализируются в вопросах изучения вечной мерзлоты и вопросах устойчивости грунтов", - сказал он.

"Случай с "Норникелем" - уникальный. В России еще никогда не было аварий, когда из-за разрушения фундамента разрушился резервуар. Ситуация требует дополнительного изучения: почему это произошло, можно ли было предотвратить, какими способами стоило за ней наблюдать. Это вопросы, на которые должна ответить комиссия по расследованию причин аварии. По документам, с 2016 года этот резервуар был выведен в капитальный ремонт. Насколько документы соответствуют реальной обстановке, тоже должна ответить экспертиза", - отметил Алешин.

"Что нужно изменить? Та нормативная база, которая сейчас есть, в целом позволяет контролировать подобного рода объекты. Мне кажется, нужно предлагать компаниям внедрять технические средства, которые могли бы помочь отслеживать и предотвращать такого рода события. Скорее всего, мы будем готовить предложения о запрете использования в таких экологически значимых регионах, как Арктика, резервуаров большого объема. Емкость резервуара "Норникеля" - 30 тыс. тонн. Зачем такие емкости за полярным кругом?" - подчеркнул глава ведомства.

Авария на ТЭЦ-3

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тыс. 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд). Ведомство направило требование о добровольном возмещении ущерба "дочке" "Норникеля" - АО "НТЭК".

"Норникель" не согласен с расчетом суммы ущерба. Компания полагает, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. С учетом того, что компания начала ликвидацию последствий незамедлительно, применение штрафного коэффициента необоснованно, считает "Норникель". По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку она была рассчитана до окончания сбора разлившегося в этом районе горючего.