Более 50 семей остались без крова из-за пожара в Краснодаре

Пожар в жилом доме в Краснодаре Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ночной пожар полностью уничтожил 54 квартиры в многоквартирном доме по ул. Российская в Краснодаре, жильцов размещают в гостинице, сообщил в воскресенье мэр Евгений Первышов.

"Предварительная причина пожара - неисправность проводки. В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена еще одна гостиница", - написал глава города в своем телеграм-канале.

В связи с пожаром в городе введен режим локальной ЧС - это позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счет городского бюджета.

"Уже сегодня будет начат демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия. На это время обеспечим круглосуточную охрану. Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро", - написал Первышов.

По данным МЧС, пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном жилом доме по ул. Российская, 267/6 в Краснодаре. Загорелась деревянная мансарда. Площадь возгорания составила 4,4 тыс. кв. метров. Пострадавших нет. Были Эвакуированы были 300 жильцов. Огонь удалось потушить к 07:43 по московскому времени.

Начальник ГУ МЧС России по краю Олег Волынкин сообщал журналистам, что огнем оказались повреждены или полностью сгорели 88 квартир.

Прокуратура организовала проверку. По ее данным, дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего распространилось на другие помещения. Огнем уничтожен восьмой - мансардный этаж здания. Дом не газифицирован.