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В воронежском сельском клубе сгорели избирательные бюллетени

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в здании клуба Солонецкого сельского поселения в Воробьевском районе Воронежской области, где расположена участковая избирательная комиссия, говорится в сообщении правительства региона.

Пожар произошел около трех часов ночи. "Бюллетени сгорели, их нельзя восстановить. Однако списки избирателей восстановлены. Сегодня местные жители смогут проголосовать заново на резервном участке. Необходимое количество бюллетеней получено из резерва ТИКов (территориальных избирательных комиссий - ИФ) региона", - говорится в сообщении.

Для контроля над ситуацией на место выехал председатель областной избирательной комиссии Сергей Канищев.

В Воронежской области 11-13 сентября проходит 461 избирательная кампания. Самыми масштабными являются выборы депутатов областной думы седьмого созыва и Воронежской городской думы пятого созыва. Также в Солонецком сельском поселении проходят выборы депутатов совета народных депутатов второго созыва.

Воронежская область

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