Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Единый день голосования в России, многотысячная акция протеста в Минске, грядущие российско-белорусские учения

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России прошел единый день голосования. На момент публикации известно, в частности, что на выборах в ЕАО лидирует врио губернатора Ростислав Гольдштейн, в Камчатском крае - врио главы региона Владимир Солодов, в Иркутской области - врио губернатора Игорь Кобзев, в Пермском крае - врио главы региона Дмитрий Махонин. Губернатором НАО местный парламент избрал Юрия Бездудного. Губернатор ХМАО Наталья Комарова переизбрана на очередной срок. В МВД России сообщили об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова и омбудсмен Татьяна Москалькова заявили о необходимости урегулировать ситуацию с кандидатами и партиями-спойлерами.

- В воскресенье в Минске прошла масштабная акция протеста. По словам наблюдателей, на улицы города вышли более 150 тысяч протестующих. Между тем в столицу Белоруссии были стянуты военные и техника. На пути протестующих к поселку Дрозды, где живет руководство страны, был выставлен кордон. По последним данным, задержаны более 400 человек. В МВД Белоруссии заявили, что один из милиционеров стрелял в воздух из помпового ружья при задержании протестующих.

- Губернатор назвал "самостроем" сгоревший в Краснодаре дом. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что если информация о самовольном возведении здания подтвердится, застройщик будет возмещать ущерб жильцам за свой счет. Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в доме полностью сгорели 54 квартиры, объявлен режим локальной ЧС.

- Белорусско-российские учения "Славянское братство" пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский". В Минобороны РФ заявили, что решение о проведении учений было принято еще в октябре прошлого года. Министерство подчеркивает, что они носят контртеррористический характер, российские военные вернутся в пункт постоянной дислокации.

- За сутки в России зарегистрировали еще 5 449 случаев заражения коронавирусом. Умерли 94 пациента, выздоровели 2 690 человек. На Москву пришлись 650 новых случаев COVID-19.