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Экзитполы показали победу Минниханова на выборах президента Татарстана

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - По результатам опросов на выходе с избирательных участков в Татарстане, за Рустама Минниханова на выборах главы региона отдали свои голоса 81,2% избирателей, сообщил журналистам завкафедрой конфликтологии Казанского федерального университета Андрей Большаков на брифинге в Казани.

Минниханов был выдвинут партией "Единая Россия".

По данным Большакова, за первого секретаря республиканского отделения "Коммунистов России" Альфреда Валиева отдали голоса 6,5% избирателей, за председателя республиканского отделения "Партии роста" Олега Коробченко - 2,3%, за председателя республиканского отделения "Справедливой России" Альмира Михеева - 4%, за координатора местного отделения ЛДПР Владимира Сурчилова - 3,4%.

"Около 3% бюллетеней, по признанию опрошенных, они испортили", - добавил Большаков. Он уточнил, что в рамках экзитпола социологи опросили около восьми тысяч человек.

Татарстан - единственный регион в РФ, где сохранилась должность президента. Кроме очередных выборов президента Татарстана, в республике в воскресенье прошли очередные выборы депутатов органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому округу, место которого стало вакантным в результате гибели депутата Айрата Хайруллина при крушении вертолета.

Татарстан Рустам Минниханов

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