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Избирком объявил о победе врио главы Поморья на губернаторских выборах

За кандидата от "Справедливой России" проголосовали больше половины избирателей НАО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") победил на выборах главы региона, набрав 69,65% голосов, сообщили в региональном избиркоме. Там обработаны 100% протоколов. Явка составила 32,64%.

Цыбульский - единоросс.

Кандидат от "Справедливой России" Ирина Чиркова получила 16,91%, Сергей Пивков от ЛДПР - 6,75%, Андрей Есипов от "Коммунистической партии социальной справедливости" - 2,13%, Николай Вакорин от "Партии пенсионеров" - 1,78%, Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы" - 1,24%.

"Яблочник" Олег Мандрыкин, координировавший протесты против строительства свалки для московского мусора в Шиесе, не был допущен к выборам.

Большая часть избирателей в Ненецком автономном округе (НАО) проголосовали за Чиркову, в Нарьян-Маре она набрала 69,78% голосов, сообщили "Интерфаксу" в окружном избиркоме в понедельник. НАО входит в состав Архангельской области, жители округа голосуют на выборах губернатора региона.

По результатам подсчета голосов в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Нарьян-Мара, Цыбульский набрал в округе 13,57%, Пивков - 7,2%, Есипов - 2,51%, Вакорин - 2,84%, Тюкина - 2,04%.

На ТИК Заполярного района у Чирковой 51,87%, у Цыбульского - 28,79. Пивков набрал 7,72%, Вакорин - 3,04%, Есипов - 3,33%, Тюкина - 1,95%. Явка в округе составила 21,77% (7 391 избиратель из 33 942).

В 2015 году выборы губернатора Архангельской области тоже выиграл врио главы региона Игорь Орлов. Он тогда набрал 53,28% голосов при явке 20,99%.

В апреле 2020 года Орлов ушел в отставку по собственному желанию, сославшись на данные неких социологических исследований. Перед этим в Поморье проходили долгие протесты против свалки в Шиесе.

Цыбульский до назначения врио губернатора Архангельской области был губернатором Ненецкого автономного округа.

Александр Цыбульский Архангельская область Олег Мандрыкин Ирина Чиркова Шиес Игорь Орлов НАО

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