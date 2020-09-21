Руководство ТЭЦ в Норильске освободят из-под стражи

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Норильский городской суд отказал следствию в продлении срока ареста директора Норильской ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова, которые являются фигурантами дела о разливе топлива, сообщает пресс-служба суда.

"В Норильском городском суде на заседании по мере пресечения суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей Смирнова, фигуранта дела о разливе дизельного топлива из резервуара Норильской ТЭЦ-3, и Степанова", - говорится в пресс-релизе.

В конце июля Норильский городской суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест заместителю главного инженера норильской ТЭЦ-3 Юрию Кузнецову и начальнику цеха Вячеславу Старостину.

В конце мая на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилась 21 тыс. тонн нефтепродуктов, которые затем попали на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация последствий заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей