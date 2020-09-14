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В РАН заявили о возможности вакцинации против коронавируса и гриппа с перерывом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинироваться против коронавируса и гриппа одновременно возможно, но с перерывом во времени и под контролем врача, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

"Когда мы провакцинировались от какой-то инфекции, на нас продолжают воздействовать и другие инфекции, другие вирусы. Поэтому нет никакого противопоказания к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции, только делать это нужно с перерывом во времени и под руководством специалиста", - сказал Чумаков в интервью телеграм-каналу "Стопкоронавирус" в понедельник.

Он также напомнил, что вакцинироваться от гриппа нужно и в этом году, даже если уже вакцинировались в прошлом - каждый год создается новая вакцина "под конкретный штамм вируса".

Ученый отметил, что "натренировать иммунитет" прививка от гриппа не поможет, поскольку в ней применяется "убитая" вакцина, а тренирует иммунитет лишь живая.

РАН

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