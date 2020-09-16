Минздрав опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко опроверг информацию о том, что обсуждается вариант введения обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и педагогов.

"Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается", - сказал Мурашко журналистам в среду.

Ранее в СМИ появилась информация, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной для представителей групп риска - медиков, педагогов.