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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
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Минздрав опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко опроверг информацию о том, что обсуждается вариант введения обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и педагогов.

"Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается", - сказал Мурашко журналистам в среду.

Ранее в СМИ появилась информация, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной для представителей групп риска - медиков, педагогов.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

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