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Фигурантом дела о горевшей многоэтажке в Краснодаре стал ИП из Адыгеи

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главным фигурантом уголовного дела о пожаре в жилом многоэтажном доме в Краснодаре стал индивидуальный предприниматель из Адыгеи Денис Арсенян, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. С ним проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что по делу проходит местный житель, застройщик. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. В СК обещали дать оценку и действиям чиновников, которые должны были контролировать строительство многоквартирного дома и его ввод в эксплуатацию".

По словам источника агентства, Арсенян в 2012 году получил решение суда о признании права собственности на жилые строения, самовольно возведенные по адресу улица Российская, 267/5 и 267/6 (где произошел пожар - ИФ). После этого он продал там квартиры.

В 2012 году администрация Краснодара добилась решения Прикубанского суда о сносе зданий. Застройщик это решение обжаловал, и его отменил краевой суд.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов о фигуранте.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ИП Арсенян также является соучредителем еще жилищно-строительного кооператива "Бостон" в Краснодаре.

Пожар в жилом доме случился в ночь на 13 сентября. Возгорание началось в одной из квартир, считает следствие. В результате его площадь составила около 4400 квадратных метров, полностью выгорели 54 квартиры в деревянной мансарде. Жилья лишились 108 человек. Следствие считает, что скорости распространения огня способствовали нарушения при строительстве.

Губернатор Вениамин Кондратьев после пожара сообщил, что если подтвердится, что сгоревший дом был самостроем, застройщику придется его восстанавливать и возмещать ущерб пострадавшим за свой счет.

СКР Краснодар Краснодарский край Вениамин Кондратьев

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