Утверждено обвинительное заключение по делу солдата, убившего сослуживцев в Забайкалье

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сторона защиты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре прошлого года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, получила утвержденное прокуратурой Читинского гарнизона обвинительное заключение по уголовному делу.

"Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению военной прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля. Вчера также обвинительное заключение было направлено Рамилю в СИЗО Читы, где он в настоящий момент содержится", - сообщил адвокат обвиняемого Равиль Тугушев на своей странице в соцсети.

Он отметил, что дело будет рассматриваться во Втором окружном военном суде Восточного военного округа. Дата предварительного заседания будет назначена в течение двух недель с момента поступления дела в суд.

25 октября прошлого года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов. Он был призван на службу из Тюменской области летом 2019 года. В августе адвокаты подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.