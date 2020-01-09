Раскрыто имя сослуживца Шамсутдинова, подозреваемого в неуставных отношениях

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) раскрыло имя одного подозреваемого в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, сообщила в четверг газета "Ведомости".

Сайт издания сообщает со ссылкой на официальный ответ ГВСУ, что речь идет о сослуживце Шамсутдинова - рядовом Рустаме Мухатове. Дополнительные подробности пресс-служба военного главка "не предоставила, ссылаясь на продолжение расследования".

25 октября 2019 года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом 2019 года.

По факту произошедшего военные следователи расследуют уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), обвиняемый Шамсутдинов арестован.

В середине декабря адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил "Интерфаксу", что в отношении одного из выживших после перестрелки военного возбуждено уголовное дело о "дедовщине" (ст. 335 УК РФ - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими), в рамках которого Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

"Дело возбуждено в отношении конкретного человека, он жив, ему предъявлено обвинение", - сказал Нагиев, не уточнив имени, фамилии и звания обвиняемого.