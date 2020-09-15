В РАН допустили частичное участие НАСА в российской миссии "Венера-Д"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудничество российской стороны с НАСА в миссии по исследованию Венеры "Венера-Д" не будет полностью свернуто, полагает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"В любом случае неучастие американцев ещё не означает, так сказать, полного неучастия. Здесь может быть не решающее участие, но для нас очень полезное. Такое, как я понял, не исключается", - сообщил Эйсмонт "Интерфаксу" во вторник.

"Мы отдаем себе отчет, что в том или ином виде американцы все-таки, я думаю, будут участвовать. Какое может быть участие? В качестве примера я могу привести: допустим, там совершенно не будет американских приборов, но это не означает, что они, скажем, не будут участвовать в обработке данных", - добавил ученый.

Ранее исполнительный директор по науке "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил что госкорпорация планирует самостоятельно реализовать проект по исследованию Венеры "Венера-Д", который ранее планировалось реализовывать совместно с НАСА.

По словам Эйсмонта, участие американской стороны в проекте "было очень значительным важным". "Есть направления приборостроения, где, ориентируясь на этот проект, американцы заметно продвинулись. Я имею в виду высокотемпературную электронику", - отметил ученый.

Он также подчеркнул, что сложности, возникающие при сокращении участия США в проекте, преодолимы.

Ранее во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что миссия "Венера-Д" вошла в проект Единой госпрограммы по космосу до 2030 года.

29 мая 2019 года замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев заявил "Интерфаксу", что для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, потребуется 17 млрд рублей. Эксперт отметил, что финансирование опытно-конструкторской разработки необходимо начать в 2019-2020 годах для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как ранее сообщил Эйсмонт, одна из целей проекта – проверить наличие жизни на планете.

Есть ли жизнь на Венере

Накануне на пресс-конференции в Британском Королевском астрономическом обществе сообщили об обнаружении в атмосфере Венеры газа фосфин. Открытие совершили астрономы из США и Великобритании. На Земле фосфин вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие этого газа считается одним из признаков наличия жизни на планете.

Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко заявил, что наличие фосфина не может быть доказательством существования жизни на Венере и что достоверные данные могут дать только контактные исследования.

По его словам, обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не может считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете.