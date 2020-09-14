В кислотных облаках Венеры нашли намеки на жизнь

Ученые обнаружили газ фосфин – маркер жизни

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Астрономы нашли в атмосфере Венеры следы газа фосфин. Об этом ученые сообщили на пресс-конференции в Британском Королевском астрономическом обществе. Этот газ хоть и ядовитый, но является одним из возможных биомаркеров, то есть химических веществ, которые могут быть признаком существования жизни высоко в атмосфере соседней Венеры. Статья ученых опубликована в журнале Nature Astronomy, кратко о ее содержании пишет агентство Associated Press.

Венера – вторая планета от Солнца – похожа на нашу Землю своими размерами, массой, орбитальной скоростью. Однако условия на ее поверхности непригодны для жизни человека. Средняя температура на ее поверхности составляет примерно 462 градуса Цельсия, планету окружает плотная газовая оболочка, состоящая в основном из углекислого газа и азота. В атмосфере Венеры много соединений серы и практически отсутствует водяной пар и кислород.

Ранее наличие жизни на Венере представлялось сомнительным, однако сейчас ученые предполагают, что в верхних слоях атмосферы, где условия близки к земным, она может существовать. Есть гипотезы, что там могут жить микроорганизмы, приспособленные к экстремальным условиям. Астрономы в своих теориях о жизни на экзопланетах используют метод поиска химических сигнатур, которые могут быть получены только с помощью биологических процессов, называемых биосигнатурами. Одной из таких возможных биосигнатур считается газ фосфин, представляющий собой три атома водорода и атом фосфора. Его наличие в атмосфере Земли связано с человеческой деятельностью и анаэробными микроорганизмами, способными обходиться без кислорода.

Группа ученых Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) в 2017 и 2019 годах начали искать фосфин в атмосфере Венеры. Для этого они наблюдали за Венерой при помощи наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла и системы радиотелескопов ALMA. Сегодня они опубликовали результаты анализа данных своих наблюдений.

В результате они смогли найти фосфин на высоте до 60 км от поверхности Венеры. Его содержание оценили в 20 частей на миллиард. Авторы работы не утверждают, что обнаруженный фосфин является надежным доказательством жизни в атмосфере Венеры. По их мнению, это говорит о неизвестных геологических или химических процессах на планете.

Точный источник газа не установили. Однако соавтор исследования Сара Сигер, планетолог из Массачусетского технологического института, сказала, что исследователи исчерпывающе рассмотрели все возможности и исключили их все: вулканы, удары молний, ​​небольшие метеориты, падающие в атмосферу. "Ни один из рассмотренных нами процессов не смог производить фосфин в достаточно больших количествах, чтобы объяснить выводы нашей команды", - сказала она.

По ее словам, фосфин может поступать от каких-то микроорганизмов, вероятно, одноклеточных, внутри капель серной кислоты, живущих в облачном слое толстого углекислого газа, где температура примерно комнатная или немного теплее.

Скептики

Несколько сторонних экспертов – и сами авторы исследования – согласились, что доказательства не удовлетворяют принципу "экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств". Этот принцип был популяризирован Карлом Саганом, который размышлял о возможности жизни в облаках Венеры в 1967 году.

Астроном Корнельского университета Лиза Калтенеггер сочла озвученную идею захватывающей, но отметила, что мы недостаточно знаем о Венере, чтобы утверждать, что жизнь – единственное объяснение фосфина.

Джастин Филиберто, геохимик из Института Луны и планет в Хьюстоне, который специализируется на Венере и Марсе и не входит в исследовательскую группу, отметил, что обнаруженный уровень фосфина может быть объяснен вулканическими процессами. По его словам, недавние исследования, которые не были приняты во внимание в презентуемой работе, предполагают, что на Венере могут быть гораздо более активные вулканы, чем ранее считалось. На этот довод астрофизик Имперского колледжа Лондона Дэвид Клементс возразил, что это объяснение имело бы смысл только в том случае, если бы Венера была по крайней мере в 200 раз вулканически активнее Земли.

Дэвид Гринспун, астробиолог из Вашингтонского института планетологии, который в 1997 году написал книгу о том, что на Венере может быть жизнь, заявил, что это открытие "кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой".

"Венера-Д" поможет разобраться в процессах венерианской атмосферы

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил "Интерфаксу", что наличие фосфина в атмосфере Венеры не является доказательством существования жизни на планете, поэтому российско-американская миссия "Венера-Д" планирует провести дополнительные исследования. Межпланетная станция "Венера-Д" может быть запущена в космос в период с 2029 по 2031 год.

"Есть признаки, относящиеся к атмосфере Венеры, которые позволяют надеяться, что там можно найти жизнь. Это повлекло за собой включение в состав аппаратуры "Венеры-Д" тех приборов, которые могут подтвердить или опровергнуть наличие жизни на планете", - сказал Эйсмонт в понедельник, комментируя сообщения об обнаружении газа фосфина в атмосфере Венеры.

По его словам, на данный момент окончательное решение о включении проекта в новую космическую программу пока не принято. При этом предполагается, что программа будет включать в себя миссию "Венера-Д" как первый этап исследований, за которым последуют и другие миссии.

"Это один из маркеров жизни или признаков того, что жизнь была когда-то здесь. Но, конечно, использовать это как доказательство слишком оптимистично", - сказал Эйсмонт.