Суд и адвокат Уилана заявили, что судья не обсуждал возможность его обмена

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Судья Мосгорсуда Андрей Суворов не обсуждал возможность обмена или иного освобождения гражданина США Пола Уилана, осужденного за шпионаж.

"При оглашении приговора вопросов о возможном обмене или освобождении судьей не поднималось и не обсуждалось", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Это также опроверг и адвокат Уилана Владимир Жеребенков. "Ничего такого судьей не говорилось. Было, что силовики обсуждали между собой такую возможность, не более. Судья ничего не указывал по этой теме точно", - сказал адвокат "Интерфаксу".

Ранее в среду Дэвид Уилан сообщил, что в разговоре с семьей его брат отметил, что при вынесении приговора судья объявил о ведущихся переговорах об его освобождении. "Меня поразил один комментарий, сделанный Полом (в разговоре с семьей - ИФ), а именно, что при вынесении приговора судья указал, что ведутся переговоры о его освобождении", - сказал Дэвид Уилан.

Брат Уилана выразил уверенность, что тот знал о ведущихся переговорах с момента своего задержания.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Американец отправлен отбывать наказание в колонию N17 в Мордовии. По словам его брата, в колонии он будет заниматься пошивом шляп и верхней одежды.

Свою вину Уилан не признал, но приговор решил не обжаловать, надеясь, что его обменяют. Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран.

Защита американца сообщала, что располагает неподтвержденной пока информацией, что его обмен может состояться в сентябре.

Позже адвокат заявил, что по его информации переговоры американская сторона "не активно участвует в переговорах", в связи с чем решение все еще не принято.