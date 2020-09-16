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Брат осужденного в РФ Уилана сообщил о переговорах по его освобождению

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Признанный виновным в шпионаже в РФ гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан заявил в разговоре с семьей, что при вынесении приговора судья объявил о ведущихся переговорах об его освобождении, сообщил "Интерфаксу" брат осужденного Дэвид.

"Меня поразил один комментарий, сделанный Полом (в разговоре с семьей - ИФ), а именно, что при вынесении приговора судья указал, что ведутся переговоры об его освобождении", - сказал Дэвид Уилан. Брат Пола Уилана выразил уверенность, что тот знал о ведущихся переговорах с момента своего задержания.

"Его адвокаты и другие российские официальные лица сказали то же самое российским СМИ. Это как если бы Пол был болен, и русские бюрократы говорили ему, что надеются, что он скоро поправится, хотя они не могут предоставить ему никакого облегчения, кроме своего желания", - добавил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в мордовской колонии его брат будет заниматься производством шляп и верхней одежды.

"Пол рассказал, что другие осужденные в основном не русские и не говорят по-английски. Его работа в колонии будет состояться в производстве шляп и курток", - сообщил "Интерфаксу" Дэвид Уилан. "Пол отметил, что чувствует себя здоровым", - добавил собеседник агентства.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана к 16-ти годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Иностранец отправлен отбывать наказание в колонию №17 в Мордовии.

Свою вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют. Приговор вступил в силу 3 июля.

Тогда осведомленный источник говорил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран.

Защита американца сообщала, что располагает неподтвержденной пока информацией, что его обмен может состояться в сентябре.

Пол Уилан Дэвид Уилан США

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