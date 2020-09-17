МИД усмотрел в идее "санкций имени Навального" заведомо антироссийский характер

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Планы Евросоюза по разработке "глобального санкционного режима имени Навального" носят антироссийский характер и свидетельствуют о незаинтересованности Запада в установлении истины по делу российского оппозиционера, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым еэсовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что "это происходит на фоне того, как российское предложение Берлину совместно разобраться в произошедшем продолжает заматываться под откровенно надуманными предлогами".

"Характер звучащих в этой связи из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины. Реальная же цель раскручиваемой в Евросоюзе с подачи отдельных политических сил информационной кампании по-видимому сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость взятой в ЕС деструктивной линии в отношении нашей страны", - заявила Захарова.

Санкции имени Навального как европейский "акт Магнитского"

15 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что идет работа над режимом санкций за нарушения прав человека и гуманитарного права. Этот режим могут назвать именем Навального. Боррель также заявил, что произошедшее с Навальным следует называть "попыткой убийства". Оппозиционера сейчас лечат в берлинской клинике Charite. Власти ФРГ убеждены, что политика отравили ядом из группы "Новичок".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 16 сентября сказала, что ЕК предложит проект закона ЕС по типу "акта Магнитского", который будет накладывать санкции за нарушения прав человека в мире.

"Этот парламент неоднократно призывал к созданию европейского "акта Магнитского". Могу вам объявить, что мы скоро положим на стол предложение. Мы должны дополнить наш набор инструментов (наложения санкций - ИФ)", - сказала фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента с докладом о состоянии Европейского союза.