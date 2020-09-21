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Мосгорсуд подтвердил законность административного ареста Пивоварова

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил в силе решение Мещанского суда, который 18 сентября назначил десять суток административного ареста исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову за призывы к несогласованной акции. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Апелляция защиты отклонена.

Мещанский суд признал политика виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации или проведения уличной акции).

Суд и полиция считают, что он призывал к участию в не согласованной с органами исполнительной власти акции протеста против внесения поправок в Конституцию на Пушкинской площади 1 июля.

17 сентября Пивоваров был задержан на выходе из спецприемника, где он отбывал 14 суток административного ареста, Мещанский суд рассмотрел протокол на него на следующий день.

14 суток политику назначили за организацию сбора подписей против изменения Конституции на Пушкинской площади 15 июля. В полиции заявили, что собравшиеся участники несогласованной акции мешали движению транспорта и пешеходов. Он отрицал причастность к этому, говоря, что все время находился у памятника Пушкину и на дорогу не выходил, поэтому не должен нести ответственность за действия третьих лиц.

Оба этих административных дела он назвал политически мотивированными и вины не признал.

Акция против поправок к Конституции в Москве

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Андрей Пивоваров Москва Мосгорсуд Мещанский суд Открытая Россия Конституция

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