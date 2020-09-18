Минфин предложил вложить средства ФНБ в акции "Аэрофлота"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект постановления правительства об управлении акциями "Аэрофлота", которые министерство планирует приобрести в ходе предстоящей допэмиссии за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Документ опубликован на regulation.gov.ru.

В нем предлагается наделить Минфин полномочиями осуществлять от имени государства права акционера по этим акциям, которые будут куплены за деньги из ФНБ. При этом от имени Минфина права акционера "Аэрофлота" будет реализовывать Росимущество.

В середине сентября акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию до 1,7 млрд обыкновенных акций авиакомпании по открытой подписке. Перевозчик решил за счет SPO привлечь средства для "повышения ликвидности и финансовой устойчивости группы, а также на поддержку восстановления операционной деятельности до докризисного уровня".

Возможность вложится в акции "Аэрофлота" ранее допускали ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк. Как говорится в распоряжении правительства, по итогам размещения доля государства в "Аэрофлоте" не должна оказаться меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество). Получается, что государство должно выкупить чуть больше половины допэмиссии.

Ранее на фоне пандемии "Аэрофлот" привлек в Сбербанке (кредиты на 70 млрд рублей под пятилетние госгарантии, а также несколько льготных (с субсидируемой ставкой) кредитов в рамках антикризисной госпрограммы. Кроме того, компании группы получили 7,9 млрд рублей так называемых COVID-субсидий от Росавиации - на частичное покрытие постоянных операционных расходов.

Помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.