Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Минфин предложил вложить средства ФНБ в акции "Аэрофлота"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект постановления правительства об управлении акциями "Аэрофлота", которые министерство планирует приобрести в ходе предстоящей допэмиссии за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Документ опубликован на regulation.gov.ru.

Экономический кризис

В нем предлагается наделить Минфин полномочиями осуществлять от имени государства права акционера по этим акциям, которые будут куплены за деньги из ФНБ. При этом от имени Минфина права акционера "Аэрофлота" будет реализовывать Росимущество.

В середине сентября акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию до 1,7 млрд обыкновенных акций авиакомпании по открытой подписке. Перевозчик решил за счет SPO привлечь средства для "повышения ликвидности и финансовой устойчивости группы, а также на поддержку восстановления операционной деятельности до докризисного уровня".

Возможность вложится в акции "Аэрофлота" ранее допускали ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк. Как говорится в распоряжении правительства, по итогам размещения доля государства в "Аэрофлоте" не должна оказаться меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество). Получается, что государство должно выкупить чуть больше половины допэмиссии.

Ранее на фоне пандемии "Аэрофлот" привлек в Сбербанке (кредиты на 70 млрд рублей под пятилетние госгарантии, а также несколько льготных (с субсидируемой ставкой) кредитов в рамках антикризисной госпрограммы. Кроме того, компании группы получили 7,9 млрд рублей так называемых COVID-субсидий от Росавиации - на частичное покрытие постоянных операционных расходов.

Помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.

Аэрофлот Минфин ФНБ Росимущество ВТБ коронавирус

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы

Пандемия коронавируса

В РАН пояснили, почему не стоит опасаться нового карантина по COVID-19

Пашаева лишили статуса адвоката

Пашаева лишили статуса адвоката

Микаил Шишханов оказался со-ответчиком по иску на 306,5 млрд рублей

Генштаб сообщил об учениях США по нанесению авиаударов по России

Генштаб сообщил об учениях США по нанесению авиаударов по России

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

Навальный попал в больницу

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');