ВТБ рассмотрит возможность участия в допэмиссии "Аэрофлота"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ изучит возможность участия в допэмиссии "Аэрофлота", считает его акции привлекательными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Безусловно, инвестиционное подразделение группы ВТБ, будучи крупнейшим в РФ, рассмотрит возможность инвестирования в акции "Аэрофлота", когда и если данная сделка будет запущена", - сказал представитель банка.

Несмотря на сильную просадку отрасли авиаперевозок, вызванную пандемией, акции "Аэрофлота" сохраняют инвестиционную привлекательность, считают в ВТБ.

"Компания является одной из наиболее ликвидных на российском фондовом рынке и обладает большой и диверсифицированной базой инвесторов, в связи с чем рыночная сделка с ее акциями будет интересна максимально широкому кругу инвесторов", - заявили в ВТБ.

Ранее во вторник сообщалось, что правительство РФ одобрило допэмиссию акций "Аэрофлота". Ее планируется провести по открытой подписке. При этом по итогам размещения бумаг доля государства в компании должна быть не меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество).

Источники агентства Reuters сообщали ранее, что помимо государства в допэмиссии могут поучаствовать ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Аэрофлот" может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд руб.: РФ купит акции на 50 млрд руб., а остальные выкупят ВТБ и РФПИ в равных пропорциях, утверждали источники.

Об обсуждении допэмиссии "Аэрофлота" сообщал и министр транспорта Евгений Дитрих. Группа уже выбрала свою квоту отраслевых субсидий в 7,9 млрд руб., "тем не менее, проблемы остаются, есть необходимость оплаты труда персоналу в условиях, когда авиаперевозки не восстановились", пояснял он. Источники допэмиссии рассматриваются, "вполне возможно, там будут и банки, что-то, вполне возможно, возьмет на себя государство", говорил Дитрих.

Помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% – менеджменту компании, еще 4,3% – казначейский пакет, 35,7% – у институциональных инвесторов.