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Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации
Сергей Фургал
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за убийство их родственников, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

Родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовным делам об убийстве Булатова и покушении на убийство Смольского, заявили иск о взыскании с Фургала 1,5 млрд руб. в виде компенсации за моральный ущерб. "Они признаны гражданским истцом по делу", - сказала судья Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест $400 тыс. родственницы Фургала.

Басманный суд уже арестовал у Фургала два автомобиля - "Тойота Лэнд Крузер" и "Лексус", а также более 3 млн рублей. В начале сентября суд продлил срок содержания под стражей экс-губернатору до 9 декабря 2020 года.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции московского Басманного суда он находится под арестом.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Вину Фургал не признает.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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Хабаровск
Хроника 09 июля – 21 сентября 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край Олег Булатов Александр Смольский Мосгорсуд

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