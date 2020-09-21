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Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия

Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия
Алексей Навальный в клинике Charite в Берлине
Фото: EPA/ALEXEI NAVALNY

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - У омских врачей не осталось одежды Алексея Навального, который 20 августа был экстренно доставлен в реанимацию одной из городских больниц скорой помощи, а два дня спустя был увезен в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Навальный попал в больницу

"Одежду изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда Навальный находился в Омске", - сказал сотрудник пресс-службы.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Его соратники сразу заявили, что его отравили. Юристы основанного им Фонда борьбы с коррупцией потребовали от СК возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь общественного деятеля.

Пока дело не возбуждено. Транспортная полиция Томска с первого же дня проводит доследственную проверку в связи со случившимся. В Кремле отмечали, что для возбуждения нет юридических оснований, поскольку российские врачи и лаборатории не обнаружили в организме политика следов отравления.

Директор ФБК Иван Жданов 21 сентября заявил, что максимальный срок, отведенный законом на доследственную проверку, истек. Постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе его возбуждать в ФБК не видели. Он также отметил, что Навальному до сих пор не вернули одежду и другие вещи, которые были на нем в день госпитализации. По его словам, адвокаты политика направят официальное требование о возвращении этих вещей.

Это же требование от имени Навального появилось на его сайте.

"30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок", - написал он.

Жданов также сообщил, что в связи с завершением сроков доследственной проверки сотрудники ФБК больше не будут ходить на опросы в полицию.

Хроника 20 августа – 21 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Омск Минздрав Омская область МВД СКР

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